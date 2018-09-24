Сенцов став почесним громадянином Парижа

Міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.
Про це у своєму Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.
"Дякую меру Анн Ідальго, а також всім, хто підтримав це рішення, за прояв солідарності з українським режисером! Продовжуємо мобілізацію на звільнення усіх українських політичних в’язнів Кремля!" - написав він.
"Через кілька місяців після того, як його портрет був розміщений перед міською радою та багатьма іншими залами, мобілізація Парижа на користь режисера продовжується #FreeSentsov", - написала мер Парижа.
Oleg #Sentsov est désormais Citoyen d'Honneur de la Ville de #Paris.
Plusieurs mois après que son portrait ait été affiché devant l'Hôtel de Ville et sur de nombreuses mairies d'arrondissement, la mobilisation de #Paris en faveur du cinéaste continue #FreeSentsov pic.twitter.com/6m5gDWPfwd
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 24, 2018