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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Сенцов став почесним громадянином Парижа

24 вересня, 2018 - 18:26
Фото Reuters

Міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Дякую меру Анн Ідальго, а також всім, хто підтримав це рішення, за прояв солідарності з українським режисером! Продовжуємо мобілізацію на звільнення усіх українських політичних в’язнів Кремля!" - написав він.

"Через кілька місяців після того, як його портрет був розміщений перед міською радою та багатьма іншими залами, мобілізація Парижа на користь режисера продовжується #FreeSentsov", - написала мер Парижа.

Джерело: День

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