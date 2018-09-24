Сенцов став почесним громадянином Парижа

Міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Дякую меру Анн Ідальго, а також всім, хто підтримав це рішення, за прояв солідарності з українським режисером! Продовжуємо мобілізацію на звільнення усіх українських політичних в’язнів Кремля!" - написав він.

"Через кілька місяців після того, як його портрет був розміщений перед міською радою та багатьма іншими залами, мобілізація Парижа на користь режисера продовжується #FreeSentsov", - написала мер Парижа.