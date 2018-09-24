Сенцов втратив надію на звільнення, - сестра

Політв’язень Олег Сенцов вже не вірить, що зможе вийти з російської колонії.

Про це в інтерв’ю Медузі розповіла його сестра Наталія Каплан.

За її словами, вона і сама втратила надію: жодна акція, звернення політиків, мітинги – ніщо не змусило Путіна помилувати Сенцова.

“На даний момент я себе відчуваю в страшному глухому куті. Раніше у мене завжди був план: влаштувати акцію, подати апеляцію, надрукувати його розповіді, зустрітися з політиками, виступити десь. А зараз я взагалі не розумію, що робити далі”, – сказала вона.

“Ми вже всіх підняли. До кого ще на цій планеті потрібно достукатися, хто ще міг би вирішити цю проблему, я не знаю. Таке відчуття, що ти розбив собі лоба об стіну, а толку нуль”, – додала вона.

При цьому, єдиний можливий варіант порятунку Сенцова був коли до Путіна зверталася матір Сенцова з проханням помилувати її сина.

“Це був прекрасний шанс для Путіна показати себе добреньким. Але він не пішов цим шляхом”, – зазначила сестра Сенцова.

Крім того, сам Олег вже також не вірить у своє звільнення.

“Він мені так і написав: “Я не вірю, що ми всі разом заживемо в Києві”, – це він мав на увазі себе з дітьми. Він написав заповіт, написав, що у нього гіпоксія і від цього страждає серце і мозок. Він дуже погано себе почуває і не знає, скільки ще протримається”, – додала Каплан.

При цьому зазначила, що її це дійсно лякає, бо Сенцов сам по собі є оптимістом.

“Такої безнадії я ще не бачила. Якщо раніше він писав “може бути”, “напевно”, то тут – “я більше не вірю”, – написала Наталія.