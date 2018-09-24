"Суд" відклав розгляд апеляції на вирок Балуху

Засідання підконтрольного окупаційній владі Верховного суду Криму, який мав розглянути апеляційну скаргу на незаконний вирок політв'язню Володимиру Балуху, відклали на невизначений термін.

Про це повідомляє Громадське.

«Політв'язня Володимира Балуха не привезли у так званий Верховний суд. «Суддя» ухвалила постанову про проведення розгляду апеляційної скарги через відеоконференцзв'язок. Натомість Балух наполягав на особистій присутності у судовій залі. Секретар «суду» повідомила, що він відмовився виходити з камери слідчого ізолятора для сеансу відеоконференції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «суддя» намагалася почати засідання без Балуха, однак була змушена відкласти розгляд скарги через протест адвокатів політв'язня.

Нагадаємо, що Сенцов втратив надію на звільнення.