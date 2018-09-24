Супрун нагадала, які медикаменти можна отримати безкоштовно

Уряд закуповує ліки на мільярди гривень з коштів платників податків. Це медикаменти, медичнівироби, вакцини та сироватки, які українці можуть отримувати безоплатно. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Загалом за кошти державного бюджету закуповуються близько 500 препаратів та більш як 700 медичних виробів за 40 напрямами державної програми ", - нагадує урядовець.

Вона зазначила, що цього року Україна вперше виходить на забезпечення 100% запитів лікарень за 12 напрямами, серед яких медикаменти при гемофілії у дітей та дорослих, медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження та дітей з іншими орфанними захворюваннями, донорство крові, дитячий церебральний параліч, тести на ВІЛ, ліки для трансплантації.

Глава МОЗ нагадала, які ліки є в наявності, якщо лікуєтесь на стаціонарі:

- Проти важких захворювань, що потребують тривалого та/або дороговартісного лікування - онкології у дітей та дорослих, туберкульозу, вірусних гепатитів В та С, ВІЛ/СНІДу тощо.

- Для лікування рідкісних захворювань: гемофілії типу А або В або хвороби Віллебранда, бульозного епідермолізу, ювенільного ревматоїдного артриту, легеневої артеріальної гіпертензії, імунодефіцитних станів тощо.

Супрун також розповіла, де можна дізнатися про наявність потрібних вам ліків:

На офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь

Регіональні департаменти та управління охорони здоров’я на своїх сайтах повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом лікарські засоби та медичні вироби, їх розподіл у медичні заклади у конкретному регіоні.

На інформаційних стендах в закладах охорони здоров’я

Комунальні та державні медичні заклади мають щотижня оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах.

На онлайн-платформах

- “Є ліки”

- “Liky UA”

- Перелік сайтів, де можна переглянути залишки ліків відповідно до регіону за посиланням.

Якщо призначені вам ліки є у програмі, але в лікарні немає інформації про них, урядовець радить писати запит про доступ до публічної інформації на ім'я головного лікаря щодо наявності певного медичного препарату та звертатися до обласних управлінь охорони здоров’я.

"Ніхто не має права вимагати від вас гроші за ці ліки повторно - ми вже за них заплатили своїми податками", - наголошує Супрун.