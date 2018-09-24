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У Британії опозиція підтримала референдум щодо угоди з ЄС по Brexit

24 вересня, 2018 - 16:22
Фото: Reuters

Лейбористська партія Великої Британії, яка знаходиться в опозиції, прийняла рішення підтримати можливість проведення референдуму щодо будь-якої угоди про Brexit з ЄС.

Про це повідомляє Sky News.

"Якщо ми не зможемо провести загальні вибори, лейбористи повинні підтримувати всі варіанти, які залишилися на столі, включно з кампанією за всенародне голосування", - йдеться у формулюванні лейбористів, прийнятому після п'ятигодинної партійної зустрічі.

Як зазначається, прихильники ЄС серед лейбористів були дещо розчаровані таким формулюванням.

Лейбористська партія має офіційно ухвалити це рішення на конференції у вівторок у Ліверпулі.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що другого референдуму відносно виходу країни з ЄС не буде. За словами Мей, вона хоче добитися "хорошої угоди", яка працюватиме на Велику Британію.

Вихід Великої Британії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року. У Європейському парламенті не виключають, що зможуть укласти будь-яку угоду з Лондоном тільки за два тижні до Brexit.

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