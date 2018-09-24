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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

У Чикаго і Москві пройшов ряд пікетів з вимогами звільнити українських політв’язнів у РФ

24 вересня, 2018 - 12:13
Фото: Facebook

Ряд пікетів з вимогою припинити агресію Росії в Україні і Сирії і негайно звільнити українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова і Володимира Балуха, пройшли 23 вересня в американському Чикаго і столиці РФ Москві.

Про цю синхронну акцію розповіла російська активістка Віра Лаврешина, повідомляє Крим.Реалії.

Активісти зазначають, що зупинити агресію діючого в Росії «режиму» і довести факти до розгляду в міжнародному суді «можна тільки об'єднавши зусилля».

«Ми віримо, що досягнемо успіху, якщо збережемо віру в себе, у свої сили і надію на можливість близьких змін, які поки ще здаються примарними», - заявила Лаврешина.

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