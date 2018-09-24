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У Фінляндії проводять обшуки компанії через імовірні зв’язки з РФ і відмивання мільйонів євро

24 вересня, 2018 - 10:48
Фото: Reuters

У Фінляндії поліція проводить обшуки у фірмі, імовірно пов'язаної з Росією. Зареєстрована в Фінляндії і належить іноземним власникам компанія підозрюється у відмиванні мільйонів євро.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Семеро людей вимагати їхнього допиту, двоє затримані в зв'язку з обшуками по десятками адрес на південному заході Фінляндії.

За відомостями шведськомовного газети Hufvudstadsbladet ( "Хювюдстадсбладет") центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує і можливі податкові злочини, використання незаконної робочої сили і правопорушення у сфері бухгалтерського обліку.

Назва фірми правоохоронними органами не розголошується. За даними видання Åbo Underrättelser, основним фігурантом є Airiston Helmis, що займається наданням туристичних послуг і орендою нерухомості.

У поліції Фінляндії відзначають, що власники компанії - вихідці "з однією з країн ЄС", а в числі допитаних - представники різних держав.

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