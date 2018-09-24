У Харкові розпочали навчання громадських радників

19-22 вересня у Харкові на базі правового клубу «PRAVOKATOR» відбувся навчальний курс для третьої хвилі громадських радників, або, як їх називають, параюристів.

Представники Харківщини, Донеччини, Луганщини та Полтавщини пройшли перший з трьох модулів навчання з тем прав людини, запобігання дискримінації, самоврядування, впливу та контролю за владою.

Організатори курсу акцентували увагу на тому, що від громадських радників «залежить здоров’я громади», і вони здатні будуть розповсюджувати «вірус доброчесності» після навчання.

Учасники розглянули практики руйнування стереотипів та подолання забубонів. Використовуючи метод навчання через дію, були проаналізовані різні шляхи правореалізації тих або інших ситуацій. Інтонаційно забарвлене мовлення спікерів, візуалізації, метафоричні прийоми, перемішані з прикладами різних форм активності творчо сприймались, що дозволяло впевнено структурувати знання у сприйманні слухачів, «інфікувати» цінними ідеями, які можна реалізовувати, збільшуючи дух небайдужості.

Майбутні громадські радники, після проходження навчання, будуть мати можливість інформувати своїх містян, селян про їхні права, створювати умови для правопросвіти, перенаправляти людей до відповідних фахівців або відповідних громадських організацій, супроводжувати громади у вирішенні дотичних до права питань, а саме – орієнтуватись в питаннях освіти, пільг, комунального господарства, будівництва, допомагати складати звернення, запити до посадових осіб органів місцевого самоврядування, контролювати їх розгляд, спільно вирішувати правові проблеми, що викликають громадський інтерес.

Така практика раніше виникла в інших країнах Заходу і підтвердила свою життєздатність і прагнення до прав і свобод. Можна сказати, що Нельсон Мандела саме про громадських радників зауважив, що бути вільним означає не просто скинути з себе кайдани, це означає жити поважаючи та помножуючи свободу інших.

Навчальний захід відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».