У КСУ прийняли присягу двоє новопризначених суддів

У залі Конституційного суду відбулася урочиста церемонія складення присяги суддями І.М.Завгородньою та О.О.Первомайським.

Президент Петро Порошенко взяв участь у спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України, під час якого склали присягу два новообраних судді Конституційного суду Ірина Завгородня та Олег Первомайський.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

«Ми всі прагнемо, щоб Конституція України діяла ефективно. Ухвалені парламентом Закони мають відповідати Основному закону. Рішення судів, які застосовують ці Закони, також мають захищати права і свободи громадян відповідно до Конституції і відповідно до Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Кожному, хто звертається до суду, має бути забезпечено право на справедливість. Саме в цьому мета тих зусиль, реформ, які ми з вами спільно робимо», - наголосив Петро Порошенко.

«І завдання Конституційного Суду, разом із Верховним Судом, забезпечити належний захист прав та дотримання встановлених Конституцією гарантій для українських громадян. Це довгий, але вірний, хоча і непростий шлях», - підкреслив Президент.

Глава держави звернувся до суддів Конституційного суду та нагадав, що вже вдруге за цей рік в стінах КСУ складають присягу новопризначені судді. «Зараз це відбувається за абсолютно новою процедурою. Внесений мною і підтриманий українським Парламентом Закон передбачає прозору процедуру конкурсу і безпрецедентну відкритість обрання нових суддів Конституційного суду», - наголосив Петро Порошенко.

За його словами, минулого разу склали присягу двоє суддів КСУ, обраних за президентською квотою. «Я дуже тішуся тому, що зараз існує дуже конструктивна атмосфера у середині Конституційного суду. І нові судді показали себе з найкращого боку», - зауважив Президент.

Глава держави зауважив, що після тривалих дискусій, пошуків компромісів Верховна Рада спромоглася обрати і двох нових членів Конституційного суду за своєю квотою та привітав новообраних суддів із такою високою місією та високою відповідальністю. «Я вітаю Конституційний суд, який вперше з часів Революції Гідності буде мати можливість нарешті працювати у повному складі», - сказав Петро Порошенко.

«Я як Президент у рамках проведеної конституційної судової реформи, робив все і буду робити все для того, щоб забезпечити незалежність судової системи. Незалежність від політиків, і дуже добре, що на сьогоднішній день функції Верховної Ради із призначення суддів ліквідовані, а функції Президента – церемоніальні», - наголосив Глава держави.

«Я дуже тішуся, що і рівень матеріального забезпечення на сьогоднішній день дозволяє говорити про незалежність суддів Конституційного суду. Суддів Верховного суду, які так добре почали свою діяльність. І своєю діяльністю, своєю прозорістю, своєю незалежністю і неупередженістю продемонстрували кардинальні зміни, які відбулися у судовій гілці влади», - також додав Петро Порошенко.

Президент подякував Вищий кваліфікаційній комісії суддів, Вищій раді правосуддя за величезну роботу, яку вони ведуть для того, щоб забезпечити імплементацію судової реформи у найкоротший термін, включно із завершенням формування антикорупційного суду.