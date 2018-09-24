У "Міс Україна-2018" забрали корону через порушення вимог конкурсу

23-річна киянка Вероніка Дідусенко втратила титул «Міс Україна-2018» через порушення вимог конкурсу, оскільки вона приховала, що була заміжня.

Про це у понеділок, 24 вересня, заявила виконавчий директор оргкомітету Національного конкурсу "Міс Україна" Вікторія Кіосе, передає Укрінформ.

«У зв’язку з порушенням вимог конкурсу Вероніку Дідусенко дискваліфіковано. Вероніка Дідусенко надала недостовірну інформацію, що не перебувала в шлюбі та не має дітей», - сказала Кіосе.

Вона додала, що у цьому зв’язку найближчим часом тим самим складом журі буде переобрано «Міс Україна 2018». Оголошення нової переможниці конкурсу відбудеться під час телеверсії конкурсу 30 вересня о 23.30 на каналі 1+1.

За умовами конкурсу, всі його учасниці не повинні перебувати у шлюбі до або під час конкурсу та не мати дітей.

Кіосе розповіла, що Оргкомітет найближчим часом збере журі конкурсу, і його члени самі вирішать, чи обирати нову «Міс Україна-2018» з першої шістки, дванадцятки чи з усіх 23 учасниць. Нова переможниця представлятиме Україну на конкурсі "Міс Світу" в Китаї.

Відповідаючи на запитання журналістів, Кіосе зазначила, що інформацію про сімейний стан Дідусенко в Оргкомітеті отримали від журналістів, після чого зв'язалися з Веронікою, і вона її підтвердила.

Фінал конкурсу «Міс Україна-2018» відбувся 20 вересня.