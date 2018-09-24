У США через обвалення мосту у річку впав потяг (відео)

В американському штаті Айова через обвалення мосту відбулася серйозна залізнична аварія.

Як повідомляє ABC News, інцидент стався недалеко від містечка Алтон.

За наявними даними, поїзд, який зійшов з рейок у результаті аварії, перевозив пісок.

Після обвалення мосту частина з 20 його вагонів звалилася у річку Флойд.

Ніхто з людей у результаті інциденту не постраждав.

За попередньою інформацією, міст міг впасти через пошкоджені опори, які розмили потужні зливи.