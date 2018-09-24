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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

У США через обвалення мосту у річку впав потяг (відео)

24 вересня, 2018 - 17:06
Скріншот з відео

В американському штаті Айова через обвалення мосту відбулася серйозна залізнична аварія.

Як повідомляє ABC News, інцидент стався недалеко від містечка Алтон.

За наявними даними, поїзд, який зійшов з рейок у результаті аварії, перевозив пісок.

Після обвалення мосту частина з 20 його вагонів звалилася у річку Флойд.

Ніхто з людей у результаті інциденту не постраждав.

За попередньою інформацією, міст міг впасти через пошкоджені опори, які розмили потужні зливи.

Джерело: День

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