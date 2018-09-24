У США помер видатний український поет Богдан Рубчак

У США помер один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури та ерудит Богдан Рубчак. Про це повідомив поет Василь Махно, пише у Facebook Сергій Тримбач.

"Сьогодні вранці, тобто 23 вересня 2018 року, помер видатний український поет, професор Іллінойського університету Богдан Рубчак (1935-2018). Помер у нью-джерзійській лікарні. Щойно розмовляв з його дружиною Мар'яною Рубчак, яка сповістила цю печальну вістку. Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит, богемник, просто мій старший приятель, з яким протягом майже десятиліття дружив. Ця дружба була мені за честь. Останні роки Богдан з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерзі). Його дім і серце були відкриті до світу, він знав ціну словам і вмів, як чародій, їх оживляти", - йдеться у повідомленні.

Рубчак був одним із творців Нью-Йоркської групи. У 1943 році з батьками він виїхав до Німеччини, де в нього помер батько. Богдан залишився в таборі переміщених осіб в Діллінгені, за кілька років виїхав з матір'ю до США.

Зазначимо, що Нью-Йоркська група — неформальне об'єднання українських еміграційних поетів, яке виникло в 1950-х роках у США.