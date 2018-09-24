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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

У Венесуелі затримали ще трьох підозрюваних у замаху на Мадуро

24 вересня, 2018 - 09:26
Фото: avn.info.ve

У Венесуелі затримали ще трьох підозрюваних у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро, в тому числі головного організатора злочину.

Про це заявив міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес, повідомляє Agencia Venezolana.

За словами Родрігеса, при спробі виїзду з країни затримали чоловіка під псевдонімом "Морфес" (справжнє ім'я - Генріберт Еммануель Рівас), якого вважають одним з головних підозрюваних в організації замаху на Мадуро. Він вже зізнався в організації замаху.

Крім того, поліція заарештувала спільників Ріваса Лісбет Еспосіто під псевдонімом "Ла Перрера" і полковника у відставці Рамона Сантьяго під псевдонімом "Корокоро".

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі заарештували 10 осіб за підозрою у замаху на Мадуро.

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