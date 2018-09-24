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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

У весільну сукню Меган Маркл був вшитий фрагмент блакитної тканини плаття з її першого побачення з принцом

24 вересня, 2018 - 10:00
Фото Reuters

Герцогиня Сассекска Меган Маркл в документальному фільмі про королеву Єлизавету ІІ "Королева світу" розповіла, що було вшито в її весільну сукню, передає Sky News.

"У весільну сукню Меган Маркл був вшитий шматок блакитної тканини плаття, яке вона носила на своєму першому побаченні з принцом Гаррі", - йдеться в повідомленні.

Це пов'язано зі старою традицією: у нареченої має бути щось старе, щось нове, щось позичене і щось блакитне в день її весілля.

Через місяць в Лондоні пройде виставка весільних нарядів принца Гаррі і Меган Маркл.

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