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Україна готує заявку на проведення Суперкубку УЄФА

24 вересня, 2018 - 09:51
Фото: ffu.ua

Очільник Федерації футболу України Андрій Павелко поділився планами на проведення в країні футбольного поєдинку високого європейського рангу.

Про це повідомляє footballua.tv

“Зараз готуємо заявку в УЄФА на проведення Суперкубка УЄФА. Час у нас є. Наступна заявка буде на 2021 рік. Рішення про проведення такого матчу буде прийматися на виконкомі, коли і в якому вигляді ми її подамо”, — сказав Павелко.

За словами президента ФФУ, місцем проведення Суперкубка УЄФА може стати НСК “Олімпійський”, який вже приймав фінал Ліги чемпіонів в 2018 році.

Зауважимо, що чинним володарем Суперкубку УЄФА є мадридський “Атлетіко”, який у серпні переміг мадридський “Реал” із рахунком 4:2. Містом-господарем баталії була столиця Естонії Таллінн.

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