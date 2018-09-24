Україна посіла 58 місце за швидкістю інтернету серед країн світу

Британський сайт Cable спільно з великим дослідною установою Google Open Source Research, науковим проектом PlanetLab Прінстонського університету і іншими підготував рейтинг швидкості інтернету за 2018 рік - Worldwide Broadband Speed ​​League. Він був створений на основі дослідження, що проводилося в період з червня минулого року по травень цього року в 200 країнах.

Інтерактивну мапу з результатами дослідження можна переглянути на сайті Сable.

Україна зайняла 58 місце. Це на 4 позиції нижче, ніж в минулому році.

У зазначений період показник склав 11,28 мегабіта на секунду. Це майже на 4 мегабіта менше, ніж за той же період минулого року.

Другий рік поспіль лідером рейтингу опинився Сінгапур зі швидкістю 60,39 мегабіта на секунду. На другому місці Швеція 46 мегабіт в секунду.

На сайті Cable вказується, що невелика територія Сінгапуру дає країні великі переваги при створенні відповідної інфраструктури. Далі в рейтингу йдуть Данія, Норвегія, Румунія та інші. На останньому місці Ємен 0,31 мегабіта на секунду.