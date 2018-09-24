Українці здобули 22 медалі на ЧС з кікбоксингу в Італії

В італійському місті Дідо-ді-Єзоло завершився чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO серед юніорів та юнаків. Серед 2400 учасників з 64-ти країн українцям вдалося завоювати вісім золотих, вісім срібних та шість бронзових нагород.

Про це повідомляє прес-служба Федерації кікбоксингу України на офіційному сайті.

Чемпіонські титули в нашій команді здобули Олександр Єфименко, Дмитро Пономаренко, Святослав Гасюк, Артем Мельник, Гліб Мазур, Аліна Мартинюк, Олександр Гошев та Марія Білявська.

Руслан Пісковий, Дмитро Пономаренко, Дар'я Мороз, Хабіб Аюб-огли Самедов, Богдан Ситник, Олег Безпятий, Вікторія Павленко та Роберт Туліанов стали срібними призерами

На третю сходинку турнірного п’єдесталу піднялися Роман Кохта, Анастасія Ткачук, Данило Петін, Олександр Воронцов, Юлія Шульженюк та Марія Білявська.