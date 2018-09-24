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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

В Індії мусульманам заборонили розлучення за законами шаріату

24 вересня, 2018 - 16:04
Фото: Reuters

Уряд Індії заборонив ісламський звичай швидких розлучень за рішенням чоловіка – це рішення стосується права приблизно 170 мільйонів мусульман, які живуть у країні.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews, уряд видав відповідну постанову на виконання рішення верховного суду країни, який поклав кінець мусульманському звичаю «потрійного талака», згідно з яким чоловікові достатньо тричі вимовити це арабське слово (що означає «розлучення»), щоб відкинути дружину.

Верховний суд визнав, що цей звичай порушує конституційні права мусульманських жінок, що суперечить 14-й статті конституції країни, що гарантує рівноправність громадян.

Наразі переважна більшість із 170 млн. мусульман у країні сповідує іслам суннітського толку і керується законами шаріату при вирішенні сімейних, побутових, комерційних й інших проблем і суперечок.

Горезвісний звичай потрійного талака дозволяє чоловікові вимовити ці фатальні слова не лише одне за одним, а й із затримками будь-якої тривалості, якщо йому це заманеться. Він також може довести їх до відома покинутої дружини будь-яким способом – за допомогою листа, телефону, текстового повідомлення або навіть поста в соціальній мережі. Постанова уряду тепер має бути затверджена парламентом країни протягом шести місяців, після чого вона набуде статусу закону. Але й у ці шість місяців порушників постанови влади вже можна притягати до кримінальної відповідальності за законодавством країни.

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