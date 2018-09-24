В Індонезії прокинувся вулкан Кракатау, за три дні вже зафіксовані 44 вибухи.

Про це повідомляє агентство Аnadolu.

"Як повідомляє Управління кліматології, метеорології та геофізики Індонезії, з п'ятниці, 21 вересня, на вулкані, розташованому на території індонезійської провінції Лампунг, було зафіксовано 44 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хмара попелу піднялася на висоту 200 метрів.

Влада Індонезії рекомендує місцевим жителям евакуюватися в безпечні райони.

Як відомо, вулкан знаходиться на індонезійському острові Анак-Кракатау в акваторії Тихого океану, в Зондській протоці. Його висота становить 813 м. Останнє виверження у 1883 році практично знищило острів, на якому розташовувався вулкан.

Раніше у липні на індонезійському острові Балі вивергався вулкан Агунг.