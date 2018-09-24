В Україні можуть зникнути книги відгуків та пропозицій

Мінекономрозвитку пропонує скасувати вимоги щодо ведення Книги відгуків і пропозицій для всіх підприємств роздрібної торгівлі та ресторанів.

Відповідний проект постанови КМУ “Про внесення зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів” оприлюднений на сайті МЕРТ, передає УНН.

Зокрема, міністерство пропонує скасувати необхідність ведення Книги відгуків і пропозицій для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Як зазначили у МЕРТ, це дозволить:

зменшити витрати бізнесу на адміністрування такого застарілого та неефективного інструменту як Книга відгуків і пропозицій;

унеможливити притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за відсутність на підприємствах роздрібної торгівлі (закладах ресторанного господарства) Книги відгуків і пропозицій та за недодержання порядку її ведення;

покращити бізнес-клімату.

За оцінкою Мінекономрозвитку, витрати адміністрування ведення Книги відгуків і пропозицій (придбання, оформлення, адміністрування, зберігання тощо) зменшаться на 517 грн на рік для одного суб’єкта роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Для всіх таких суб’єктів економія складатиме 122 млн 992 тис. 749 грн.

При цьому, залишаються вимоги до куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

Мінекономрозвитку зауважує, що ведення Книги відгуків і пропозицій вже застаріло. Адже сьогодні, в Україні є достатньо дієвих інструментів для захисту прав споживачів (можливість звернутися до Держпродспоживслужби, до Урядової телефонної гарячої лінії, Державної фіскальної служби, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суду тощо), а також технічних можливостей для залишення відгуків та пропозицій у мережі інтернет (на сайті підприємця або на інших незалежних сайтах де можна залишити відгук на будь-яку компанію), що є більш ефективними способами, оскільки в умовах ринкової конкуренції, підприємці самі зацікавлені в покращенні якості обслуговування клієнтів.