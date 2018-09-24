В Україні запустили виробництво машин швидкої допомоги на базі Hyundai

В Україні стартувало виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги, які вироблятимуться на виробничих потужностях компанії Briorson Motors на базі моделі Hyundai H350.

Про це повідомили в представництві компанії «Хюндай Мотор Україна», передає Укрінформ.

«Автомобілі випускаються на виробничих потужностях компанії Briorson Motors на базі моделі Hyundai H350 і відповідають усім міжнародним та українським стандартам», - йдеться в повідомленні.

У планах компанії вже в 2018 році випустити 80 автомобілів, а в 2019 році планується випустити 500 одиниць «швидкої».

«Основною метою нашої компанії є створення якісного продукту для надання медичної допомоги в будь-яких кліматичних зонах і в умовах бездоріжжя. У планах компанії випуск 80 автомобілів «Швидкої допомоги» і мобільних амбулаторій у 2018 році. У 2019 завод Briorson Motors планує випустити 500 одиниць спеціалізованої медичної техніки», - заявив представник Briorson Motors Владислав Котляренко.

За словами Котляренка, Hyundai H350 було обрано як базова модель, оскільки цей автомобіль визнано в Євросоюзі найкращою моделлю в своєму класі за 12 параметрами.

«Ми свідомо обрали базовою моделлю для виробництва наших автомобілів Hyundai H350. Цей автомобіль протягом останніх кількох років визнається в Євросоюзі найкращою моделлю в своєму класі за 12 параметрами, серед яких - безпека, продуктивність, місткість, маневреність і економічність », - зазначив представник Briorson Motors.

Також повідомляється, що обслуговуватися нові «швидкі» зможуть на 28 офіційних СТО Hyundai по Україні.

«Великий склад запчастин (підвезення здійснюється щоквартально), взаємозамінність деталей з деякими легковими моделями марки, а також можливість обслуговувати спецавтомобілі на 28 офіційних СТО Hyundai по Україні гарантують безперебійну роботу транспорту», - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, перші автомобілі «швидкої» від Briorson Motors закупила медична клініка «Борис». До кінця 2018 року клініці буде продано шість автомобілів швидкої допомоги виробництва Briorson Motors.