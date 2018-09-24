В Єгипті археологи виявили нового Сфінкса епохи Птолемеїв

Міністерство артефактів Єгипту заявило, що в місті Асуан археологи виявили нового Сфінкса - скульптуру лева з обличчям людини. Про це повідомляє CNN.

"Статуя відноситься до епохи Птолемеїв (331 рр. до н. е. - 31 р. н. е..) і була знайдена недалеко від місця, де два місяці тому були виявлені два рельєфи, що зображують фараона Птолемея V", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що статуї більше 2 тис. років.

Сфінкса знайшли під час робіт з відкачування грунтових вод з-під храму Ком-Омбо.

Самий великий сфінкс на західному березі Нілу в Гізі досягає 72 м в довжину і 20 у висоту. Знайдений лише 38 сантиметрів у висоту.

Раніше Єгипті знайшли мумификационную майстерню поруч з пірамідами в Гізі. На дні 30-метрової шахти були знайдені кілька мумій, дерев'яні та кам'яні саркофаги. У самій майстерні були виявлені предмети, що використовувалися при бальзамуванні.