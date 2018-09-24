В ЄС пропонують новий механізм санкцій за використання хімзброї

Представники 28 країн Європейського Союзу (ЄС) планують у середу, 26 вересня, погодити новий санкційний механізм за застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що новий механізм дозволить ЄС швидше запроваджувати обмежувальні заходи щодо конкретних осіб, заморожуючи їхні активи і забороняючи в'їзд на територію Євросоюзу.

"Це важливо, тому що ми зможемо додавати імена (до списку санкцій) без довгих і делікатних обговорень. Ми зможемо спробувати захищати певні права, а не просто випускати заяви", - заявив один із дипломатів, який бере участь у переговорах.

Також повідомляється, що новий санкційний режим за застосування хімічної зброї може бути доповнено механізмом покарання за порушення прав людини, аналогічним до "списку Магнітського", який діє в США .