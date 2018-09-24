Відому оперну співачку Монтсеррат Кабальє госпіталізували

24 вересня, 2018 - 17:27
Оперна співачка Монтсеррат Кабальє була доставлена до однієї з лікарень Барселони.
Про це повідомила газета La Vanguardia, передає УНН.
За інформацією видання, 85-річна співачка була госпіталізована шість днів тому. Згідно зі словами джерел видання, очікується, що в найближчі дні вона буде виписана з лікарні.
Зазначимо, Монтсеррат Кабальє — іспанська і каталонська оперна співачка. Кабальє відома, у першу чергу, своєю технікою бельканто і виконанням партій у класичних італійських операх Россіні, Белліні, і Доніцетті.
Одним з небагатьох творів Кабальє у рок-музиці є спільний альбом з вокалістом групи Queen Фредді Меркюрі — “Barcelona” (1988).
Джерело: УНН