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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Відому оперну співачку Монтсеррат Кабальє госпіталізували

24 вересня, 2018 - 17:27
Фото Reuters

Оперна співачка Монтсеррат Кабальє була доставлена до однієї з лікарень Барселони.

Про це повідомила газета La Vanguardia, передає УНН.

За інформацією видання, 85-річна співачка була госпіталізована шість днів тому. Згідно зі словами джерел видання, очікується, що в найближчі дні вона буде виписана з лікарні.

Зазначимо, Монтсеррат Кабальє — іспанська і каталонська оперна співачка. Кабальє відома, у першу чергу, своєю технікою бельканто і виконанням партій у класичних італійських операх Россіні, Белліні, і Доніцетті.

Одним з небагатьох творів Кабальє у рок-музиці є спільний альбом з вокалістом групи Queen Фредді Меркюрі — “Barcelona” (1988).

Джерело: УНН

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