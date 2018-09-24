Волкер назвав країни, готові надіслати миротворців на Донбас

До миротворчої місії ООН на Донбасі могли б долучитися військовослужбовці Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у інтерв'ю "Ехо Москви".

"Те, як це буде організовано, підлягає обговоренню. Те, як будуть розгорнуті миротворці, на якому етапі, підлягає обговоренню, але з фундаментальної точки зору після повного розгортання це повинні бути справжні миротворчі сили, які контролюють ситуацію в області безпеки", – сказав Волкер.

Нагадаємо, що бойовики стріляли із забороненої зброї.