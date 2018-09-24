Або думай сам - або той, кому доводиться думати за тебе, відніме твою силу, переробить всі твої смаки і звички, по-своєму вимуштрує і вихолостить тебе.
Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Волкер назвав країни, готові надіслати миротворців на Донбас

24 вересня, 2018 - 21:25
Фото Reuters

До миротворчої місії ООН на Донбасі могли б долучитися військовослужбовці Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у інтерв'ю "Ехо Москви".

"Те, як це буде організовано, підлягає обговоренню. Те, як будуть розгорнуті миротворці, на якому етапі, підлягає обговоренню, але з фундаментальної точки зору після повного розгортання це повинні бути справжні миротворчі сили, які контролюють ситуацію в області безпеки", – сказав Волкер.

Нагадаємо, що бойовики стріляли із забороненої зброї.

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