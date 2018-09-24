ЄК позивається до Суду ЄС проти Польщі

Єврокомісія звернулася до Суду ЄС у зв'язку із порушеннями у Польщі принципів незалежного судочинства.

Такі дії стали другим етапом розпочатої раніше Єврокомісією процедури у зв'язку із порушеннями польською владою принципів верховенства права, що є фундаментальними для країни-члена ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні Єврокомісія вирішила позиватися до Суду справедливості ЄС у зв'язку із порушеннями принципів незалежності судочинства, що було спричинено польським законом про Верховний суд, а також подала клопотання до Суду справедливості щодо вжиття тимчасових заходів до винесення рішення у цій справі», - заявили у Єврокомісії.

Як наголошується, Єврокомісія вважає, що закон Польщі про Верховний суд не відповідає законодавству Євросоюзу, порушує Договір про ЄС та підриває принципи незалежності судочинства.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія ініціювала процедуру щодо Варшави з метою розслідування можливих порушень у сфері верховенства права. Як пояснили в Єврокомісії, закон Польщі про Верховний суд порушує права суддів у цьому органі та не відповідає зобов’язанням Польщі згідно з Договором про ЄС. У Польщі наполягають, що це рішення Єврокомісії є "політичним", і готові відстоювати своє право на зміни у законодавстві країни в суді.