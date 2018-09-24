ЄС вимагає від Британії 2,7 млрд євро несплачених митних зборів

Європейська комісія направила Великій Британії юридичне повідомлення про те, що країна не сплатила 2,7 мільярда євро митних платежів до бюджету Європейського Союзу.

Про це повідомляє сайт ЄК.

"Комісія підрахувала, що порушення законодавства ЄС Сполученим Королівством призвело до втрат бюджету ЄС на суму 2,7 млрд євро (плюс відсотки та витрати за вирахуванням відсотків) у період з листопада 2011 року по жовтень 2017 року", - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії зазначили, що Британія також порушила законодавство ЄС щодо податку на додану вартість, що може призвести до додаткових потенційних втрат бюджету ЄС.

Звинувачення стосуються ввезених текстильних товарів і взуття походженням з Китаю.

Це повідомлення є другим кроком у процедурі порушення, яка була розпочата в березні. Процедура почалася після того, як агентство ЄС з боротьби з шахрайством виявило, що британські імпортери ухилилися від сплати митних зборів.

Британія має два місяці, щоб виконати рекомендації. Якщо цього не станеться, Комісія може передати справу Європейського суду.