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ЄСПЛ зареєстрував скаргу Семени на вирок суду в окупованому Сімферополі, - адвокат

24 вересня, 2018 - 15:22
Фото: Радіо Свобода

Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу кримського журналіста Миколи Семени і його захисника – адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Олександра Попкова на вирок російського суду в Сімферополі, який засудив журналіста на 2 з половиною роки ув'язнення умовно із забороною займатися публічною діяльністю, передає Крим.Реалії.

«Ми розраховуємо на справедливий, на відміну від російського, судовий розгляд. Ми вважаємо, що є всі підстави для визнання порушень статей 10, 6 і 8 Європейської конвенції, тобто втручання в особисте життя під час прослуховування й обшуку, несправедливий судовий розгляд, коли суд задовольнився висновками експертів ФСБ і відкинув висновки фахівців захисту. І головне: порушення свободи слова, коли журналіста притягнули до кримінальної відповідальності за його працю, за його статті», – цитує адвоката Семени «Новая газета».

Кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.

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