За останні десятиліття у більшості міст Європи температура зросла на понад 1 градус

Протягом останніх десятиліть температура у більшості європейських міст зросла більш ніж на один градус. Як повідомляє видання SPIEGEL, про це свідчать дані Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, які були оцінені журналістами European Data Journalism Network (EDJNet), передає ЄП.

Згідно з інформацією, середні температури в скандинавських та балтійських регіонах, в більшості районів Андалусії та на південному сході Румунії в ХХІ столітті значно підвищились у порівнянні з минулим століттям. У деяких місцях потепління склало декілька градусів, що відобразилось на тривалості життя, здоров'ї та добробуті людей.

Наприклад, у місті Кіруна, гірськолижному містечку на півночі Швеції, середня температура підвищилась на 3 градуси. У Гранаді, Кордові та Малазі, у всіх андалузьких містах, температура зросла щонайменше на 1,5 градуси. Румунська столиця Бухарест зафіксувала потепління на 1,4 градуса.

Дослідження свідчить, що за останні 117 років змінилась кількість теплих та холодних днів у році. Наприклад, у хорватському Спліті кількість днів, коли середньодобова температура сягала 27 градусів, збільшилась від 1 дня у році в ХХ столітті до 14 днів у році в ХХІ столітті.

Кількість холодних днів у році в більшості європейських міст навпаки зменшилась. У Ризі кількість днів, коли середньодобова температура була нижче -1 градуса, зменшилась з 75 до 57 днів.

Ці значення є результатом аналізу понад 100 мільйонів точок даних, наданих Європейським центром середньострокових прогнозів погоди. Журналісти EDJNet підготували результати для понад 500 європейських міст і зробили їх доступними для пошуку.