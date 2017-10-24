15-річний українець став другим наймолодшим гросмейстером у світі

На конгресі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), о проходив у Туреччині, 15-річному українцю Кирилу Шевченко присвоїли звання міжнародного гросмейстера, інформує УНН з посиланням на Шаховий клуб ДЮСШ номер три міста Києва.

Таким чином, Шевченко став другим наймолодшим гросмейстером у світі. За віком молодше киянина тільки американський спортсмен Авондер Ліанг, якому 14 років.

Зауважимо, що Шевченко є чемпіоном Європи з бліцу до 10 років, бронзовим призером чемпіонатів світу і Європи до 10 років. Крім того, хлопець має титул чемпіона України до 8 і 14 років.

Киянин ставав переможцем великого опен-турніру "Пфальц опен" і "Гран-прі Вірменії".