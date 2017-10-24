264 млн дітей та підлітків у всьому світі не відвідують школу, - ЮНЕСКО

У 2015 році 264 мільйони дітей та підлітків у всьому світі не відвідували школу, йдеться у щорічному освітньому звіті Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Звіт було оприлюднено у вівторок, 24 жовтня. Серед тих, хто не відвідує школу, - і 61 мільйон дітей у молодшому шкільному віці. Після певного зниження на початку 2000-х частки дітей, які не відвідують школу, вона зберігається на стабільному рівні, зазначають автори звіту, передає DW.

"Світовій спільноті загрожує гучний провал у досягненні однієї з цілей ООН - "Освіта для всіх", - зазначила експертка з питань освіти міжнародного об'єднання благодійних організацій Oxfam Сандра Дворак, цитує агентство dpa. У резолюції щодо сталого розвитку, схваленій в ООН у 2015 році, одна з поставлених цілей - можливість отримання до 2030 року всіма дітьми безкоштовної початкової та середньої освіти.

У звіті ЮНЕСКО також вказується на низький відсоток учнів, які закінчують школи. У період з 2010 по 2015 рік початкову школу закінчили 83 відсотки дітей, середню - 69 відсотків, а старшу - лише 45 відсотків.

У звіті експерти закликали уряди країн надати рівні можливості усім отримувати освіту - у 45 відсотках держав у світі, за їхніми даними, таких умов не забезпечено. За даними організації, для якісної освіти і створення рівних можливостей доступу до неї у світі бракує щорічно 39 мільярдів доларів США.