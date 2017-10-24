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Апеляційний суд: Саакашвілі винний у незаконному перетині держкордону України

24 жовтня, 2017 - 20:01
Фото Reuters

Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Відповідне рішення суд виніс на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Суд ухвалив рішення відхилити скаргу адвокатів Саакашвілі і залишити в силі рішення Мостиського районного суду від 22 вересня, згідно з яким екс-президента Грузії визнали винним в незаконному перетині державного кордону України 10 вересня 2017 року.

Суддя, зачитуючи рішення, оголосив, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Державна міграційна служба Україна відмовила екс-голові Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі у наданні йому статусу біженця.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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