Біля берегів Нігерії пірати викрали моряків з німецького судна

Пірати напали на німецький контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Судно, зареєстроване в Ліберії, належить гамбурзькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG.

Вісім піратів на швидкохідному моторному човні напали на корабель, коли той заходив у нігерійський порт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна, повідомило ввечері в понеділок, 23 жовтня, міжнародне агентство Sea Guardian. Напад було скоєно ще 21 жовтня.

Після того як пірати покинули борт судна, Demeter продовжило рух з дванадцятьма членами екіпажу, що залишилися. Жоден із них у результаті нападу не постраждав. На даний момент корабель вже перебуває у безпечних водах.

Викрадені моряки не є громадянами Німеччини, повідомляє агентство MTI Networks. Їхнє громадянство з міркувань безпеки не повідомляється.

Усього за дев'ять місяців цього року в міжнародних водах був зафіксований 121 випадок піратства та озброєних пограбувань, повідомило минулого тижня Міжнародне морське бюро. У Бюро зазначають, що Гвінейська затока, де скоєно напад на німецький корабель, через дії піратів вважається особливо небезпечною.