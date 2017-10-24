Біля ВРУ сталася невелика сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями

Ранок восьмого дня мітингу біля Верховної Ради розпочався з невеликої сутички між учасниками акції та правоохоронцями. Про це повідомляє Укрінформ.

Як стверджують мітингувальники, правоохоронці відмовлялися пускати їх через металеві огорожі назад до наметового містечка.

Проте упродовж десяти хвилин конфлікт було вичерпано. Зараз ситуація в урядовому кварталі є контрольованою та спокійною. Мітингувальники спілкуються між собою, почала працювати польова кухня.

Правопорядок у зоні мітингу продовжують забезпечувати близько двох сотень поліцейських і бійців Нацгвардії, які охороняють територію переважно по периметру та біля залізних огорож, також є кінологи зі службовими собаками. Біля приміщення Ради чергує карета швидкої допомоги.

У наметовому містечку залишаються кількасот мітингувальників. Близько 20 наметів все ще розташовані на частині вулиці Грушевського.

Учасники так само розподілені на дві групи: бойову, що на Грушевського, та цивільну, намети якої розміщені у Маріїнському парку.

Як відомо, акція протесту триває з вівторка, 17 жовтня. Її учасники спочатку вимагали ухвалення законопроектів про зняття депутатської недоторканності, про Антикорупційний суд та про зміну виборчого законодавства. 21 жовтня до вимог мітингувальників додалась ще вимога внести на розгляд парламенту закон про імпічмент Президента.