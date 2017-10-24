Держави-члени ООН домовилися виділити $340 млн для мусульман рохінджа

Держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) в понеділок, 23 жовтня, на конференції країн-донорів у Женеві домовилися виділити 340 мільйонів євро на допомогу мусульманам рохінджа, які знайшли притулок у Бангладеш. Ця сума, як очікують в ООН, може збільшитися. Крім того, наступного року має відбутися ще одна конференція донорів, якщо потрібні будуть додаткові кошти для біженців. Уряди різних країн також мають забезпечити постачання гуманітарних вантажів на суму в кілька десятків мільйонів доларів США, зазначає агенція edp.

За останніми даними, з кінця серпня з М'янми до сусіднього Бангладеш втекли близько 600 тисяч мусульман рохінджа. Більше половини біженців - діти. В ООН очікують, що втеча мусульман із М'янми триватиме. Кількість біженців незабаром перевищить один мільйон осіб, заявив на конференції генеральний директор Міжнародної організації з міграції (IOM) Вільям Лейсі Свінг.

Також під час конференції ЄС пообіцяв виділити ще 30 мільйонів євро для мусульман рохінджа. Таким чином, загальна сума допомоги ЄС для цієї меншини цього року становитиме 51 мільйон євро.

За підрахунками ООН, для того щоб до лютого 2018 року забезпечити людей продуктами харчування, водою, медикаментами та іншими необхідними речами, необхідно щонайменше 434 мільйони американських доларів.

Уряд М'янми вже багато місяців проводить силову операцію проти рохінджа. У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман рохінджа. Протягом багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти. Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами країни.