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До 100-річчя Національного драмтеатру Заньковецької Нацбанк ввів в обіг нову монету

24 жовтня, 2017 - 16:15

НБУ ввів в обіг пам'ятну монету присвячену 100-річчю Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, передає УНН з посиланням на прес-службу Банку.

"Монета присвячена театру, створеному в 1917 році у Києві за підтримки Центральної Ради як Український національний театр, що об'єднав акторів різних театральних труп", - йдеться в повідомленні НБУ

Зазначається, що це перший державний театр України гастролював за фінансової підтримки уряду.

Також за даними прес-службу, монети номіналом 5 гривень будуть випущені з нейзильберу, тираж 35 тис. штук.

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