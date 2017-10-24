Facebook тестує новинну стрічку із двох колонок – комерційної та особистої

У компанії Facebook тестують поділ стрічки новин на дві колонки. Новини від рідних, близьких, друзів будуть з'являтися окремо від постів і фото- та відеоконтенту знаменитостей або сторінок, що сподобались користувачеві, повідомляє Reuters.

Такого роду зміна може спровокувати комерційні надходження до компанії Facebook від тих з рекламодавців, які хочуть викупити рекламні площі в новинній стрічці найбільшої соцмережі. Крім того, зміна можливо, спричинить зацікавленість рекламодавців в площах, що відносяться до особистої сфери, де відображуються оновлення друзів і родичів.

Тест проводять в Болівії, Камбоджі, Гватемалі, Сербії, Словаччини та Шрі-Ланці, і це, ймовірно, продовжиться протягом декількох місяців. Про це в своєму блозі заявив Адам Моссері, виконавчий директор Facebook, який відповідає за стрічку новин.

Моссері відзначив, що компанія не планує запровадити глобальний тест двох окремих каналів для всіх 2 мільярдів своїх користувачів.

Facebook також не планує примушувати комерційні сторінки "платити за все поширення їх контенту", сказав він.