ФІФА назвала символічну команду 2017 року

ФІФА на спеціальній церемонії у Лондоні назвала 11-х найкращих футболістів, які були введені до символічної команди 2017 року, інформують на сайті ФІФА.

До символічного складу потрапило відразу п'ятеро гравців мадридського "Реалу". Найбільш чисельною країною в списку представлена Бразилія – три футболісти.

Повний перелік футболістів виглядає наступним чином: Буффон ("Ювентус", Італія), Рамос ("Реал", Іспанія), Бонуччі ("Мілан", Італія), Марсело ("Реал", Бразилія), Дані Алвес ("ПСЖ, Бразилія"), Модріч ("Реал", Хорватія), Кроос ("Реал", Німеччина), Іньєста ("Барселона", Іспанія), Мессі ("Барселона", Аргентина), Неймар ("ПСЖ", Бразилія), Роналду ("Реал", Португалія).

Нагадаємо, нічиєю (0:0) завершився у Києві центральний і останній матч 13-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".