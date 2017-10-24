ГПУ знайшла нові докази фінансування РФ тероризму на Донбасі

Генпрокуратура виявила беззаперечні факти фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це інформує прес-служба ГПУ.

"В результаті проведених слідчих (розшукових) дій 13.10.2017 на території Мар’їнського району Донецької області (на лінії зіткнення) виявлено бронетанкове озброєння – танк Т-72, який знаходиться у пошкодженому стані. Установлено, що даний зразок бронетанкового озброєння виготовлений на танкобудівельному заводі Російської Федерації у місті Нижній Тагіл", - йдеться у повідомленні.

Вказаний танк вилучено у ході огляду місця, проводяться невідкладні слідчі дії.

Крім того, під час огляду місця події поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області при одному із ліквідованих у "сірій зоні" терористів виявлено підствольний гранатомет ГП-34 (згідно з інформацією Міністерства оборони України перебуває виключно на озброєнні Збройних сил Російської Федерації).

Виявлено також велику кількість медичних препаратів та військової амуніції, виготовлених на території Російської Федерації (м. Казань, м. Краснодар та м. Ростов-на-Дону).

Також у "сірій зоні", поблизу населеного пункту Павлопіль Волноваського району Донецької області, викрито схованку зброї, що належить бойовикам незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Зокрема виявлені реактивний піхотний вогнемет РПВ-"Шмель" та малогабаритний реактивний вогнемет МРВ-А, які з 2008 року перебувають на озброєнні виключно у Збройних силах Російської Федерації та Казахстані, у той час як Збройні сили України вогнемети такого типу не використовують.

Крім того, під час огляду узбіччя дороги у м. Золоте – 4 Попаснянського району Луганської області, виявлено малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А "Бородач".

Відповідно до тактико-технічних характеристик МРО-А його країною-виробником є Російська Федерація.

За інформацією Міністерства оборони України, малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А на забезпеченні Збройних сил не перебуває.

Нагадаємо, що сьогодні в АТО загинули четверо українських військових.