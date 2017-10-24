Громадяни України оформили вже 5 млн 516 тис. біометричних паспортів, - ДМСУ

Станом на сьогодні громадяни України оформили 5 млн 516 тис. біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомив УНН речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

"Протягом цього року закордонних паспортів оформлено 3 млн 126 тис. 101, це станом на 23 жовтня. Загалом біометричних документів в Україні оформлено 5 млн 516 тис. 141 з січня 2015 року", - розповів він.Гунько також додав, що громадяни України загалом оформили 1,137 млн ID-карток, за цей рік оформлено 856 тис.