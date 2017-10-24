Гройсман відсторонив від служби в.о. голови Держгеокадастру Цвяха

24 жовтня, 2017 - 16:26
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконуючого обов'язки голови Держгеокадастру Олега Цвяха.
Про це він заявив в ході засідання Ради регіонального розвитку, передає "112 Україна".
"Пане Цвях, з даної хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні лишилося менше року до початку планового виборчого циклу обрання президента і парламенту, а час до того треба використати максимально ефективно.