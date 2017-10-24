Іноземцям дозволили орендувати держмайно в Україні

Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Фонду державного майна (ФДМ), який надає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів.

Про це повідомив перший заступник голови ФДМ Дмитро Парфененко на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, найближчим часом, після публікації в Офіційному віснику, наказ набуде чинності.

Він також додав, що ФДМ працює з органами управління, щоб останні активніше поповнювали каталог майна, яке може бути орендоване. На сьогоднішній день в ньому 5988 об'єктів.