Іракський Курдистан переніс вибори президента та парламенту

Парламент Іракського Курдистану прийняв рішення перенести на липень 2018 року вибори глави регіону та парламентські вибори, які мали відбутися 1 листопада.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні парламенту, в якому взяли участь 68 депутатів.

За перенесення виборів проголосували 60, проти - вісім депутатів.

Представники двох опозиційних партій "Рух за зміни" ("Горан") та Партії ісламського суспільства ("Комел") бойкотували участь у засіданні парламенту.