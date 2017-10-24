Із міжнародного аеропорту «Херсон» відкрився прямий рейс до Єгипту

Днями відбувся перший переліт із херсонського аеропорту до єгипетського міста Шарм-Еш-Шейх. Українська авіакомпанія доставила до Єгипту 168 пасажирів. Рейс буде здійснюватися від 29 жовтня один раз на тиждень.

«Це продовження чартерної програми, яка була запланована нами ще у травні цього року. Перший рейс відбувся на початку літа в Анталію (Туреччина). Тепер – єгипетський Шарм-еш-Шейх. Таким чином і літній, і зимовий закордонний відпочинок тепер доступний херсонцям та гостям з найближчих міст Півдня України», – прокоментував подію директор комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук.

Нагадаємо, наразі з аеропорту «Херсон» здійснюються регулярні рейси у двох напрямках: Херсон – Стамбул – Херсон та Київ – Херсон – Київ. До Туреччини і зворотному напрямку рейси відправляються щодня, а до столиці України – двічі на тиждень. У керівництві аеропорту час від часу повідомляють про переговори з потенційними партнерами щодо нових напрямків. Зокрема, мова йшла про Львів і Мінськ. За офіційними даними, у 2016 році аеропорт «Херсон» прийняв 62,5 тисячі пасажирів.

У червні цього року в Херсонській ОДА повідомляли, що повна реконструкція аеропорту обійдеться у 566 млн грн. Відповідний інвестиційний пакет підготовлений для потенційних партнерів, які зацікавлені у концесії об’єкта. Протягом 2015 і 2016 років на ремонтні роботи і закупівлю нового обладнання для аеропорту було витрачено понад 110 млн грн. Кошти виділялись переважно з фонду регіонального розвитку, а також з обласного бюджету і власного бюджету КП «Херсонські авіалінії».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон