Каталонія оскаржить в КС можливе обмеження автономії Мадридом

Каталонія планує оскаржити в Конституційному суді активацію Мадридом статті 155, яка передбачає втручання в управління автономією аж до її призупинення.

Про це заявив сьогодні речник женералітату Каталонії Жорді Турулл, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив відсторонити від влади главу каталонського уряду Карлеса Пучдемона та весь його кабінет. Крім того, іспанський уряд хоче обмежити функції парламенту Каталонії.

Запропоновані іспанським урядом заходи повинен схвалити Сенат.

Голосування заплановане на п'ятницю, 27 жовтня.

Нагадаємо, що влада Іспанії готова застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.