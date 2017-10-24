Клімкін відвідає Німеччину з робочим візитом

24 жовтня, 2017 - 22:48
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 25 жовтня 2017 року відвідає з робочим візитом Німеччину.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Програмою перебування у німецькій столиці передбачено зустрічі з представниками німецького партійного істеблішменту, а також спілкування з журналістами.
Клімкін окремо зустрінеться з новопризначеним радником канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Яном Хекером.
"Про динаміку двостороннього діалогу з ФРН свідчить той факт, що цей візит Павла Клімкіна до Німеччини стане 26-м за останніх три роки", - йдеться у повідомленні відомства.
Джерело: День