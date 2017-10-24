Клімкін відвідає Німеччину з робочим візитом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 25 жовтня 2017 року відвідає з робочим візитом Німеччину.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Програмою перебування у німецькій столиці передбачено зустрічі з представниками німецького партійного істеблішменту, а також спілкування з журналістами.

Клімкін окремо зустрінеться з новопризначеним радником канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Яном Хекером.

"Про динаміку двостороннього діалогу з ФРН свідчить той факт, що цей візит Павла Клімкіна до Німеччини стане 26-м за останніх три роки", - йдеться у повідомленні відомства.