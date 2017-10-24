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Луценко про протести біля Ради: Купка людей за кошти із-за кордону затіяла силовий переворот в Україні

24 жовтня, 2017 - 12:56
Фото Руслана Канюки, "День"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 150-200 осіб затіяли здійснити в Україні силовий переворот завдяки фінансуванню із-за кордону.

Про це він повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку, передає Еспресо.TV.

За його словами, одне й найбільших надбань Майдану - право на мирний протест, але це не означає право влаштовувати силовий переворот.

"Це люди, які оголосили себе Майданом, але Майданом не є. Невеличка купка людей, а це приблизно 150-200 осіб, які оголосили себе "єдиними праведниками", за підтримки фінансів із-за кордону з допомогою придбання автоматичної нарізної зброї хочуть силовими методами вимагають від української держави робити тільки те, що вони хочуть. Відповідально заявляю: це у них не вийде", - наголосив Луценко.

Генпрокурор наголосив, що він доведе, що ця група людей фінансується із-закордону.

"Державою керуватиме не жменька людей, які хочуть зробити переворот на втіху Кремлю. Участь у цьому беруть не тисячі людей, котрі приїжджають до Києва, а гастролери без жодного громадянства", - вважає Луценко. 

Він заявив, що Саакашвілі, будучи головою Одеської ОДА, змусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання в Україні 20 громадянам Грузії, як цінним діячам культури.

Джерело: Еспресо
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