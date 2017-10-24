Меркель доручили виконувати обов'язки канцлера до формування наступного уряду

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр доручив чинній канцлерці Анґелі Меркель продовжувати виконувати свої обов'язки й після офіційного завершення терміну її перебування на посаді - до формування наступного уряду.

Про це заявили у відомстві президента Німеччини у вівторок, 24 жовтня, перед початком установчого засідання новообраного Бундестагу, передає агентство dpa.

Згідно зі статтею 69-ю конституції Німеччини, термін повноважень канцлерки та федеральних міністрів офіційно спливає від моменту першого засідання парламенту нового скликання. Після установчого засідання Бундестагу, яке розпочалося 24 жовтня об 11 годині за місцевим часом (о 12-й за київським), Анґела Меркель та 14 міністрів отримають повідомлення про звільнення зі своїх посад та стануть виконуючими обов’язки, проте матимуть ті самі повноваження, що й раніше. За усталеною практикою, у час виконання обов'язків уряд мінімально ухвалює політичні рішення, аби не обмежувати в рішеннях новий кабінет міністрів.

За результатами виборів до Бундестагу цього року було обрано рекордну кількість парламентарів - 709 осіб. 24 жовтня на установчому засіданні Бундестагу мають обрати голову парламенту, а також шість заступників - від представлених у парламенті партій. Очікується, що головою Бундестагу стане міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле, який представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Нагадаємо, у Берліні в неділю пройшла масова акція протесту "Проти ненависті та расизму в бундестазі".