Міграційна служба відмовила Саакашвілі у наданні йому статусу біженця

Державна міграційна служба Україна відмовила екс-голові Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі у наданні йому статусу біженця.

Про це журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Укрінформ.

"Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця, по якій він написав заяву, і пан Саакашвілі до суду з оскарженням цього рішення не звернувся. Відтак зараз він апатрид без жодних спеціальних обставин, які могли би унеможливити його депортацію або екстрадицію", - повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, Луценко заявив, що 150-200 осіб затіяли здійснити в Україні силовий переворот завдяки фінансуванню із-за кордону.