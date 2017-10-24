Муженко обговорив безпекову ситуацію в Україні з американськими аналітиками

У Вашингтоні начальник генштабу Збройних Сил України Віктор Муженко зустрівся з аналітиками провідних американських експертних центрів The Jamestown Foundation і Atlantic Council.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Перебуваючи у Вашингтоні, мав дві зустрічі з аналітиками провідних американських експертних центрів The Jamestown Foundation і Atlantic Council. Обговорили широке коло питань пов'язаних з безпековою ситуацією як на Сході України, так і загалом в Європі. Наші союзники по обидва боки Атлантики розуміють, що зростаючі бойові спроможності Української армії є найдієвішим чинником стримування імперських планів Росії", - пояснив Муженко.